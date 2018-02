Miejski styl, czyli jaki? Atlas Stylu Doktora B.

Miejski styl to dziś wszystko i nic. Łączy klasyczny szyk i elegancję z luzem streetwearu. Obnaża wyczucie gustu jego nosicieli. Czy jest zarezerwowany tylko dla ludzi z danego miasta? Przecież tworzą go miejscowi i przyjezdni. Jest mieszanką tego co lokalne z tym co kosmopolityczne i wspólne dla miast na całym świecie. Budują go ludzie, a definiują obrazy. Jeden człowiek – Ewelina, krakowska studentka architektury i jedno spojrzenie, Tomasza Bielki, fotografa mody, pokazują nam jeden kawałek mozaiki miejskiego stylu.